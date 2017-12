La nuova Teslasuit porterà il tatto nei videogiochi

La realtà virtuale e la realtà aumentata potranno contare su un nuovo accessorio che promette di aumentare a dismisura il livello di immersione nei giochi e nelle applicazioni: la Teslasuit.



Teslasuit è una tuta aptica modulare e lavabile, che permette la rilevazione dei movimenti e, soprattutto, restituisce feedback sensoriali al corpo attraverso l'elettrostimolazione, ma le funzionalità non si fermano qui! La tuta, infatti, sarà in grado anche di controllare la temperatura per far provare freddo o caldo in base alle esigenze dettate dall'applicazione che la controlla, il tutto senza alcun cavo. Se, ad esempio, il gioco in realtà virtuale fosse ambientato in un posto caldo come il deserto o freddo come la cima di una montagna, Teslasuit farà provare caldo o freddo a chi la indossa, come potrà restituire la sensazione di un colpo subito sul corpo.