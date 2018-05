La nuova avventura di Lara Croft girerà al massimo su Xbox One X

La versione Xbox One X di Shadow of the Tomb Raider punta a essere la migliore su cui vivere la nuova avventura di Lara Croft , che nel terzo episodio della saga dopo il reboot del 2013 concluderà il suo viaggio fino a diventare la Tomb Raider che abbiamo imparato ad amare. In un'intervista a Wccftech , il responsabile di Eidos Montréal David Anfossi ha confidato che gli sviluppatori stanno lavorando a un'ottimizzazione ad hoc per la console di Microsoft, che permetterà a questa versione di raggiungere la risoluzione 4K e, con una modalità a parte, il frame-rate di 60fps abbassando la risoluzione massima .

Anfossi non ha specificato se la risoluzione 4K sarà nativa o raggiunta tramite il consueto processo di checkerboard rendering, che aumenta artificialmente le dimensioni dell'immagine portandola ad adattarsi alla risoluzione dello schermo su cui viene riprodotto il gioco. Probabile, ma non ancora ufficiale, che su PS4 Pro il 4K sarà raggiunto utilizzando proprio questa tecnica, mentre su Xbox One X la risoluzione Ultra-HD sia nativa.



Il frame-rate di 60fps sarà raggiunto in una modalità separata, solitamente chiamata "Performance", che favorirà la fluidità in ogni situazione a discapito della risoluzione finale, che sarà limitata a una cornice Full-HD 1080p. Generalmente, infatti, gli sviluppatori tendono a sfruttare la maggiore potenza offerta dalle console più performanti come Xbox One X e PS4 Pro offrendo due modalità separate, la prima votata a sfruttare la massima risoluzione possibile (4K), e la seconda a garantire la massima fluidità (60fps), limitando però la risoluzione al Full-HD. Shadow of the Tomb Raider non farà eccezione, e permetterà di giocare in 4K con un frame-rate di 30fps, o in 1080p con un frame-rate di 60fps.