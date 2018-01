La modalità cooperativa di Metal Gear Survive in un video di gioco

Nei giorni in cui è disponibile la beta del gioco, Konami ha reso disponibile un nuovo filmato di Metal Gear Survive interamente dedicato alla modalità cooperativa del primo Metal Gear a base di "zombie".



Potete ammirarlo restando comodamente all'interno di questo articolo, in attesa di tutte le novità che ci separano dalla sua pubblicazione, prevista per il 22 febbraio su PlayStation 4, Xbox One e PC.



Metal Gear Survive è, come si dice in gergo, uno spin-off della saga di Metal Gear, precisamente del duo di episodi Ground Zeroes e The Phantom Pain, usciti rispettivamente nel 2014 e nel 2015, ed è il primo capitolo della storica saga senza il suo ideatore, Hideo Kojima, alle redini del progetto.