La lista degli stadi di FIFA 19

Electronic Arts ha svelato la lista completa degli stadi in cui sarà possibile giocare in tutte le modalità di FIFA 19 , che quest'anno avrà la licenza ufficiale della Champions League , l' Europa League , la Serie A e Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus in copertina.

Serie A



- Allianz Stadium (Juventus)

- San Siro (Milan e Inter)

- Stadio Olimpico (Roma e Lazio)



Premier League



- Anfield (Liverpool)

- Emirates Stadium (Arsenal)

- Goodison Park (Everton)

- St. James’ Park (Newcastle)

- St. Mary’s Stadium (Southampton)

- Stamford Bridge (Chelsea)

- Vicarage Road (Watford)

- Selhurst Park (Crystal Palace)

- London Stadium (West Ham)

- Old Trafford (Manchester United)

- King Power Stadium (Leicester)

- Etihad Stadium (Manchester City)

- Vitality Stadium (Bournemouth)

- Turf Moor (Burnley)

- The Amex Stadium (Brighton & Hove Albion)

- Kirklees Stadium (Huddersfield)

- Craven Cottage (Fulham)

- Cardiff City Stadium (Cardiff)

- Molineux Stadium (Wolverhampton)

- Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham)

- Wembley Stadium (Nazionale inglese)

- Championship Stadium of Light (Sunderland)

- KCOM Stadium (Hull City)

- Carrow Road (Norwich)

- Villa Park (Aston Villa)

- Loftus Road (QPR)

- Fratton Park (Portsmouth)

- Riverside Stadium (Middlesbrough)

- Stoke City FC Stadium (Stoke City)

- The Hawthorns (West Bromwich Albion)

- Liberty Stadium (Swansea)



Ligue 1



- Parc des Princes (Paris Saint-Germain)

- Orange Vélodrome (Olympique Marsiglia)



Bundesliga



- Allianz Arena (Bayern Monaco)

- Borussia-Park (Borussia Mönchengladbach)

- Veltins Arena (Schalke 04)

- Olympiastadion (Herta Berlino)

- Volksparkstadion (Amburgo)

- Signal Iduna Park (Borussia Dortmund)



LaLiga



- Wanda Metropolitano (Atletico Madrid)

- Santiago Bernabéu (Real Madrid)

- Estadio Mestalla (Valencia)

- Estadio ABANCA-Riazor (Deportivo La Coruña)

- Estadio Benito Villamarín (Real Betis)

- Estadio La Rosaleda (Malaga)

- Estadio San Mamés (Athletic Bilbao)

- Ramón Sánchez-Pizjuán (Siviglia)

- Coliseum Alfonso Pérez (Getafe)

- Estadio de Gran Canaria (Las Palmas)

- Estadio de la Cerámica (Villareal)

- CDE Stadium (Espanyol)

- Estadio de Balaídos (Celta Vigo)

- Municipal de Ipurua (Eibar)

- Estadio Ciutat de València (Levante)

- Estadio de Anoeta (Real Sociedad)

- Municipal de Butarque (Leganés)

- Estadio de Mendizorrotza (Deportivo Alavés)

- Estadio de Montilivi (Girona)



Eredivisie



- Johan Cruyff Arena (Ajax)



MLS



- BC Place Stadium (Vancouver Whitecaps)

- CenturyLink Field (Seattle Sounders)

- StubHub Center (Los Angeles Galaxy)

- Mercedes-Benz-Arena (Atlanta United)



Primera División argentina



- El Monumental (River Plate)

- La Bombonera (Boca Juniors)



Primera División messicana



- Estadio Azteca (Club América)

- Dawry Jameel (Arabia Saudita)

- King Abdullah Sports City (Al-Ittihad e Al-Ahli)

- King Fahd Stadium (Nazionale Arabia Saudita)



J1 League



- Panasonic Stadium Suita (Gamba Osaka)



Resto del mondo



- Donbass Arena (Shaktar Donetsk)

- Otkrytie Arena (Spartak Mosca)



Altro



- Al Jayeed Stadium

- Aloha Park

- Arena del Centenario

- Arena D’Oro

- Court Lane

- Crown Lane

- Eastpoint Arena

- El Grandioso

- El Libertador

- Estadio de las Artes

- Estadio El Medio

- Estadio Presidente G.Lopes

- Euro Park

- FIWC Stadium

- Forest Park Stadium

- Ivy Lane

- Molton Road

- O Dromo

- Sanderson Park

- Stade Municipal

- Stadio Classico

- Stadion 23. Maj

- Stadion Europa

- Stadion Hanguk

- Stadion Neder

- Stadion Olympik

- Town Park

- Union Park Stadium

- Waldstadion



FIFA 19 sarà disponibile dal 28 settembre per PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 e Nintendo Switch.