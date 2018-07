La Carriera ultra realistica di F1 2018

Il filmato svela come le diverse interazioni con Claire, la nuova reporter di F1 2018, influenzeranno il modo in cui verrai visto nello sport e come ciò avrà effetti sulla tua carriera.



Questa è stata la dichiarazione di Lee Mather, il Game Director del gioco:



"I media giocheranno un ruolo chiave nella carriera del giocatore. È molto importante per un pilota non essere abile solo in pista. Bisogna esibire il pacchetto completo. Il giocatore dovrà fare attenzione al modo in cui risponderà alla stampa perché questo influenzerà il morale della sua squadra e la percezione delle altre squadre nel paddock. Certe squadre vorranno vedere un pilota come un grande sportivo: professionale e calmo di fronte alla stampa, anche in situazioni di alta pressione, mentre altre potrebbero volere un pilota un po’ più showman".



F1 2018 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire da venerdì 24 agosto 2018 e includerà tutti i piloti e i circuiti ufficiali del campionato di quest'anno.