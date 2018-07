La Carriera ultra realistica di F1 2018, seconda parte

Nel video, come si evince della dichiarazione di Lee Mather, direttore del gioco, si vengono illustrate tutte le migliorie apportate alle opzioni di ricerca e sviluppo:



"Avevamo già un ampio sistema di ricerca e sviluppo nel gioco dello scorso anno, ma volevamo ampliarlo in F1 2018 seguendo i feedback della nostra community, questo è l’obiettivo che vogliamo raggiungere con la Career Mode. Abbiamo apportato modifiche significative alla struttura dei prezzi nel gioco, abbiamo aggiunto gli aggiornamenti ERS e dato a ciascuno dei Team di Formula 1 il proprio sistema R&D.



Probabilmente l'aggiunta più significativa è l'introduzione delle modifiche alle regole, il che significa che in ogni stagione il giocatore non saprà mai in che ambito le altre squadre miglioreranno le loro prestazioni. Tutto ciò rende unico ogni anno e spinge a partecipare ad ogni stagione.



Il giocatore verrà informato direttamente dal proprio ingegnere se è in atto un cambio di regola alla fine dell'anno e potrà scegliere di utilizzare i punti R&S per conservare gli articoli aggiornati e proteggere le aree che sono già state sviluppate. Facendolo potremmo vedere il giocatore iniziare la stagione successiva in una posizione più forte. Tuttavia, anche le altre squadre dovranno fare i conti con le modifiche alle regole, il che significa che ogni giocatore dovrà partire dalla griglia di Melbourne senza sapere quali sono le squadre più veloci".



F1 2018 uscirà il 24 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.