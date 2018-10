L’ultima follia di Minecraft: il vostro gatto diventa un personaggio

In occasione del lancio dell'aggiornamento che introduce i gatti, gli sviluppatori di Minecraft hanno ideato un concorso per premiare il vostro felino con l'inserimento nel gioco.



Tutto quello che dovete fare è pubblicare una foto del vostro amico a quattro zampe su Facebook, Twitter o Instagram inserendo in didascalia l'hashtag #Minecraftcatcontest.



Il contest sarà aperto da oggi al 12 novembre, mentre le votazioni saranno aperte sul sito ufficiale del gioco il 16 novembre.



Il gatto vincitore verrà annunciato il 19 novembre e inserito in Minecraft in concomitanza con l'arrivo del già citato aggiornamento previsto per il 2019. Non ci resta che augurarvi buona fortuna!