Konami, la vendetta degli sviluppatori in Metal Gear Survive

Tali messaggi appaiono subito dopo aver inserito il nome del proprio personaggio all'inizio della storia. Lo stesso comparirà in un quaderno insieme a quello degli altri soldati vivi dopo gli avvenimenti raccontati nel filmato iniziale. Sulla stessa pagina, però, compaiono in bella mostra le parole "KJP Forever", che potrebbe essere interpretato come "Kojima Productions Forever", un chiaro riferimento alla software house dell'autore giapponese che ha creato la saga di Metal Gear.



Inoltre, ci sono anche due dei nomi particolarmente negativi, "Bastard Yota" e "Cunning Yuji", ovvero gli stessi nomi di Yota Tsutsumizaki e Yuji Korekado, rispettivamente direttore e produttore del progetto Metal Gear Survive, segnalati come "assenti ingiustificati". Da altri due nominativi, "Iron Marlin" e "Dire Gibbon", classificati come "uccisi in combattimento", emerge infine il termine "MG": Metal Gear.



Metal Gear Survive è il primo titolo della serie a non portare la firma del suo creatore: Hideo Kojima e il suo studio Kojima Productions hanno sviluppato tutti i capitoli della serie sotto l'etichetta di Konami fino al 2015, anno in cui, senza spiegazioni ufficiali, ha licenziato in tronco tutto lo staff. Hideo Kojima, intanto, è impegnato nello sviluppo del suo prossimo gioco, Death Stranding, con Norman Reedus, Mads Mikkelsen e Guillermo del Toro.