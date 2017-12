Kojima: nel 2018 un annuncio che vi stupirà

In un recente intervento ai microfoni di una rivista specializzata giapponese, Hideo Kojima ha fatto una grossa promessa ai suoi fan.



A quanto pare lo sviluppo di Death Stranding, il primo gioco dell'autore di Metal Gear dopo la separazione da Konami, procede a gonfie vele, al punto tale che lo stato dei lavori avrebbe stupito i dirigenti di Sony, che pubblicherà il gioco in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro:



"Lo sviluppo di Death Stranding procede talmente bene che Sony ci ha detto: 'non abbiamo mai visto un gioco realizzato così velocemente', Stiamo pianificando un annuncio che sorprenderà tutti nel 2018".



A quanto pare, quindi, nel corso del prossimo anno Hideo Kojima non solo riuscirà ad annunciare la data di uscita del suo gioco, ma quest'ultima sarà anche piuttosto vicina. Vedremo Death Stranding nei negozi a inizio 2019, se non addirittura a fine 2018? Continuate a seguirci per scoprirlo!