Cominciano a farsi fitte le notizie riguardo a Kingdom Hearts III, l'attesissimo terzo capitolo della saga che Disney e Square Enix hanno dedicato agli amanti dei giochi di ruolo di stampo giapponese. Dopo avervi mostrato il trailer dei mini giochi, proprio ieri, oggi è la volta di dare un'occhiata con più calma alla seguente galleria di immagini.



Lo stile è molto "retrò": i mini giochi che troveremo in Kingdom Hearts III sono infatti ispirati ai Game & Watch (o Scacciapensieri) che tanto successo ebbero negli anni Ottanta. Sui nostri schermi in alta definizione vedremo Topolino, Paperino, Pippo e Sora realizzati come allora, ricreati su schermi a cristalli liquidi... virtuali. Kingdom Hearts III è atteso su PS4 e Xbox One entro la fine del 2018.