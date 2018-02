Kingdom Hearts III: nuovo video con Monsters & Co., a breve la data

Durante l'evento D23 Expo tenutosi a Tokyo in questi giorni, Square Enix ha mostrato un trailer inedito di Kingdom Hearts III.



Nel filmato possiamo vedere diverse fasi di gioco ambientate nei mondi Disney Pixar di Toy Story e Monsters & Co., ma anche l'apparizione della Sirenetta come personaggio di supporto e attacchi basati su film come Alice nel Paese delle Meraviglie.



Nonostante la nuova apparizione, non è stata ancora confermata nessuna data di lancio per il gioco: la pubblicazione rimane confermata per il 2018 e l'appuntamento per conoscere il giorno in cui potremo metterci su le mani è l'E3 2018, la fiera di videogiochi più importante al mondo (ve ne abbiamo parlato qui).



Kingdom Hearts è una saga di giochi di ruolo d'azione realizzata dagli sviluppatori di Final Fantasy che mescola dei personaggi originali con quelli degli universi Disney e, appunto, quelli di Final Fantasy.