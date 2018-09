Kingdom Hearts III mostra i personaggi di Big Hero 6 e si dà alla VR

In occasione del Tokyo Game Show 2018, Square Enix ha presentato un nuovo trailer ufficiale di Kingdom Hearts III focalizzato sul mondo di Big Hero 6 : nell'avventura di Sora, Pippo e Paperino infatti ci sarà anche spazio per Baymax e la sua controparte umana, Hiro , che aiuteranno i tre protagonisti a prevenire una catastrofe. Date un'occhiata al video ufficiale proveniente dalla fiera giapponese.

Per stemperare l'attesa che ci separa dal lancio di Kingdom Hearts III, in arrivo il 29 gennaio 2019, Square Enix ha annunciato una nuova esperienza in realtà virtuale dedicata a Kingdom Hearts.



Si tratta di un filmato interattivo da 10 minuti chiamato Kingdom Hearts: VR Experience, che sarà disponibile gratuitamente entro la fine del 2018 in esclusiva su PlayStation VR e permetterà di vivere alcuni dei momenti più iconici del franchise basato sull'universo Disney e proporli da una nuova prospettiva, con l'ausilio della colonna sonora ufficiale.



Al momento non c'è una data ufficiale, ma è possibile che l'azienda possa distribuire questa nuova esperienza VR nel mese di dicembre.