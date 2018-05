9 maggio 2018 17:44 John McEnroe diventa destrorso in Tennis World Tour Il primo video della simulazione di tennis per PC, PS4, Xbox One e Switch mostra un errore marchiano: sarà corretto nella versione finale del gioco

Quello delle simulazioni di tennis è sempre stato un genere molto caro ai videogiocatori, del resto già con Pong si tentava, con le classiche barrette su sfondo nero, di avvicinarsi al concetto di uno degli sport più epici e amati di sempre.



Dopo diversi anni di silenzio, l'annuncio della lavorazione di Tennis World Tour ha quindi scaldato il cuore di molti, ma l'ultimo video tratto dal gioco - in arrivo il 22 maggio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch - ha sorpreso gli appassionati in modo del tutto inaspettato.

Potete vederlo voi stessi nel video qui sopra: per sottolineare come nel gioco non saranno disponibili solamente giocatori attuali, il team di sviluppo ha realizzato il video mostrando una partita tra due leggende: John McEnroe e Andrè Agassi. Fin qui tutto bene, anche se il gioco a pochi giorni dalla pubblicazione non colpisce per qualità visive e per la rigorosità dei colpi. Il problema più serio però è che il collerico campione americano gioca... con la mano destra.



Un errore davvero imperdonabile per un gioco che si ripromette di proporre agli appassionati di tennis e di videogiochi "una simulazione completa e fedele dello sport".