John Cena in trattativa per il film di Duke Nukem

Dopo Duke Nukem Forever, pubblicato nel 2011 su PC, PS3 e Xbox 360 dopo circa 10 anni di sviluppo, uno dei personaggi più popolari dei videogiochi potrebbe tornare a far parlare di sé, ma non nella forma in cui siamo abituati a vederlo.



Secondo l'Hollywood Reporter, il wrestler e attore John Cena sta discutendo i termini di un eventuale contratto per interpretare il ruolo di Duke Nukem in un film dedicato al personaggio. La pellicola è nei progetti di Paramount e Platinum Dunes, la società con a capo Michael Bay (Transformers), Andrew Form e Brad Fuller, che si occuperà della produzione del film.



La stessa fonte riporta anche l'assenza di un regista e di un imminente casting per uno scrittore che possa dar vita al personaggio che dovrà interpretare John Cena.



Pubblicato per la prima volta su MS-DOS nel 1991, Duke Nukem è diventato nel tempo uno dei simboli cardine degli sparatutto in prima persona, in particolare con Duke Nukem 3D (1996), arrivato su numerose piattaforme, tra cui spiccano: PC, SEGA Saturn, SEGA Mega Drive e Nintendo 64.



Vi faremo sapere non appena ci saranno informazioni ufficiali in merito!