Intellivision lavora a una nuova console per le famiglie

Sull'onda dell'entusiasmo per la riproposizione dei classici del passato, Intellivision ha annunciato lo sviluppo di una nuova console che sarà presentata ufficialmente in autunno e segnerà un inaspettato (ma gradito) ritorno per l'azienda nell'industria.



La notizia è stata confermata dal presidente di Intellivision Entertainment, Tommy Tallarico, che ha confidato di essere cresciuto in compagnia della console prodotta da Mattel Electronics nel 1979. La nuova console sarà realizzata da alcuni veterani che avevano contribuito allo sviluppo dell'originale Intellivision, tra cui spiccano nomi del calibro di Bill Fisher, Steve Roney, Paul Nurminen e Dave Warhol.