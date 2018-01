Square Enix ha annunciato una nuova edizione del quindicesimo capitolo della storica serie e la data di pubblicazione della versione per PC del gioco: Final Fantasy XV: Royal Edition e Final Fantasy XV: Windows Edition saranno disponibili dal 6 marzo 2018.



A prescindere dai nomi diversi, le due edizioni saranno identiche nei contenuti, ovvero offriranno tutti i DLC e gli aggiornamenti usciti fino ad ora per il gioco base (dagli episodi dei singoli personaggi all'espansione per il multiplayer), un nuovo dungeon (Insomnia City Ruins: Expanded Map), la modalità più orientata all'azione Armiger Unleashed e la possibilità di controllare la Royal Vessel nelle acque tra Cape Caem e Altissia.



Per la Windows Edition, questo il nome della versione PC, si potrà scaricare il benchmark, ovvero un programma per testare le potenzialità del gioco sulla propria macchina e vedere come se la cava quest'ultima, dal prossimo 1 febbraio. La versione PC del gioco, infatti, supporterà una risoluzione massima di 8K e l'HDR, le mod e Windows Creator, e si potrà acquistare attraverso Steam, Windows Store e Origin: davvero il top per quanto riguarda gli aspetti tecnici.



Ricapitolando: Final Fantasy XV: Royal Edition e Final Fantasy XV: Windows Edition usciranno il prossimo 6 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC al prezzo di €49,99.