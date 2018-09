Il tifone Jebi ha colpito anche l'edificio Nintendo

Il tifone che in questi giorni si è abbattuto sul Giappone ha colpito anche la sede principale di Nintendo in quel di Kyoto.



Come è possibile notare dalle numerose foto degli appassionati di videogiochi presenti su Twitter, Jebi ha spazzato via l'iconica "Grande N" del logo presente sull'edificio della casa di Super Mario, ma fortunatamente non ci sono stati ulteriori danni.



In queste ore, però, Nintendo ha anche annunciato il rinvio a data da destinarsi della sua tipica trasmissione ricca di annunci per le sue console, che era prevista per il 7 settembre, per via di un'altra calamità naturale che ha colpito la terra del Sol Levante: il potente terremoto che si è abbattuto in queste ore sull’Hokkaido.