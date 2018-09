Il sistema di combattimento di Sekiro: Shadows Die Twice in video

Dal Tokyo Game Show 2018, la fiera di settore più importante per il mercato asiatico, gli sviluppatori di FromSoftware hanno presentato un nuovo video di Sekiro: Shadows Die Twice , nuovo gioco d'azione che sarà disponibile dal prossimo anno e cambierà radicalmente stile rispetto ai precedenti Dark Souls e Bloodborne. Il nuovo video, che potete scoprire di seguito, mette in risalto le peculiarità del sistema di combattimento alla base di questo nuovo progetto, mostrando in particolare le sfide contro i boss .

Sekiro: Shadows Die Twice sarà disponibile dal 22 marzo 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per maggiori informazioni, non perdete le nostre prime impressioni dopo aver provato il gioco in anteprima alla Gamescom 2018 di Colonia.