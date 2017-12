Il prossimo Battlefield sbarcherà in Vietnam?

Cominciano le voci di corridoio sul prossimo Battlefield, già ufficializzato da Electronic Arts e in uscita su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel classico periodo autunnale del prossimo anno.



Stando all'analisi di uno YouTuber che in passato ha svelato in anticipo la natura e le caratteristiche di Battlefield 1 ben prima del suo annuncio ufficiale, il Battlefield targato 2018 sarà Battlefield: Bad Company 3. Il gioco sarà ambientato a metà tra la fine e il periodo immediatamente successivo alla guerra del Vietnam, già protagonista di Bad Company 2 con un'espansione multiplayer dedicata.



L'ambientazione del gioco, però, non dovrebbe essere storicamente accurata, mentre il sistema di gioco, come accaduto proprio nella serie Bad Company che spopolò durante la generazione di Xbox 360 e PlayStation 3, si baserà su mappe e battaglie più contenute. Dimenticatevi, quindi, le sfide su mappe immense degli ultimi capitoli.



Battlefield 2018, se tutto andrà secondo il solito canovaccio di Electronic Arts, sarà svelato in tempo per l'E3 2018, che si terrà a Los Angeles dal 12 al 14 giugno.