Il primo trailer ufficiale di One Piece: World Seeker

Dal Jump Festa 2018 arrivano le prime scene di gioco di One Piece: World Seeker, il titolo open world ambientato nell'universo di One Piece realizzato in collaborazione e con la supervisione degli autori del manga e dell'anime originali.



Dal filmato, che potete guardare all'interno di questo articolo con tanto di sottotitoli in italiano, emergono i primi elementi del gioco in sviluppo presso gli studi di Bandai Namco, che promette di essere il progetto più importante basato sulla licenza del manga di Eiichirō Oda.



Pochi giorni fa è stato confermato che One Piece: World Seeker arriverà anche in Europa in una data non meglio specificata del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Su quest'ultima piattaforma il gioco verrà pubblicato solo in formato digitale.