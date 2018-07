Il nuovo video di Solomun è stato girato interamente in GTA V

Ricordate After Hours, l'ultimo aggiornamento gratuito di GTA V pubblicato solo qualche giorno fa su PC e console? Bene, per promuovere l'uscita dell'update che ha aggiunto un po' di pepe alla vita notturna di Los Santos, Rockstar Games e il celebre DJ Solomun hanno realizzato un interessante videoclip dell'ultimo singolo delll'artista, intitolato "Customer is King".



La notizia non stupisce, dal momento che Solomun è uno dei quattro DJ presenti nell'aggiornamento e i suoi brani possono essere riprodotti all'interno del proprio club notturno, ma ciò che ha sorpreso tutti è che il nuovo video è stato girato interamente nel mondo di GTA V. "Customer is King" è il primo singolo dell’omonimo album pubblicato da Diynamic Music, la casa discografica con sede ad Amburgo fondata da Solomun e Adriano Trolio.