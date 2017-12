Il nuovo GDR dei creatori di Fallout pubblicato dallo studio di GTA

Dopo le voci dei giorni scorsi, finalmente è arrivato l'accordo tra Take Two e Obsidian per il prossimo gioco dei creatori di Fallout: New Vegas, e anche i padri del primo Fallout, Tim Cain e Leonard Boyarsky, sono a bordo.



A darne l'annuncio è la stessa Take Two, azienda responsabile della pubblicazione di tutti i giochi di Rockstar Games, tra cui spiccano il successi di GTA V e il prossimo Red Dead Redemption II (qui la nostra anteprima), ma anche dell'etichetta 2K (Mafia III) e 2K Sports (NBA 2K).



Il titolo, che sarà un gioco di ruolo, sarà ambientato in un universo totalmente inedito e ancora sconosciuto:



"C'è stata l'opportunità di lavorare con Tim su una nuova IP che stavamo creando da zero, perché l'abbiamo fatto con Fallout e Arcanum e quelle sono state delle grandi esperienze di cui sentivo la mancanza", ha spiegato Boyasky nel messaggio, che recentemente ha lavorato a Diablo III per conto di Blizzard e prosegue così il suo discorso: "Mi mancava lavorare a un gioco single-player di genere GDR e con tante scegliere da compiere, delle conseguenze e delle reazioni. Mi piace creare anche gli altri tipi di giochi, ma c'è qualcosa di speciale in questo genere di giochi a cui abbiamo dato vita con Fallout che ci attira e ci parla letteralmente dal punto di vista creativo".



La notizia fa parte di un grosso annuncio da parte della società americana, che ha appena svelato una sua nuova etichetta per la produzione e la distribuzione di videogiochi principalmente single-player: Private Division.



Private Division è un progetto che va avanti da più di due anni e che è stato introdotto solo in queste ore con il filmato che vedete all'interno di questo articolo e coinvolge: Panache Digital Games di Patrice Désilets, mente dietro il primo Assassin's Creed, e il suo Ancestors: The Humankind Odyssey; un gioco di ruolo non ancora annunciato dal nome in codice Project Wigh, diretto da The Outsiders, uno studio fondato David Goldfarb e Ben Cousins ex-DICE, gli sviluppatori di Battlefield e Star Wars Battlefront II (qui la nostra recensione); la nuova IP di Obsidian di cui vi abbiamo parlato qui; uno sparatutto in prima persona con ambientazione sci-fi realizzato da V1 Interactive, una software house fondata dal co-creatore di Halo, Marcus Lehto.



In aggiunta, Private Division pubblicherà anche Kerbal Space Program, acquisito da Take Two nel mese di maggio 2017.