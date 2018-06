Il nuovo eroe di Overwatch? È un criceto

Con il suo Overwatch, Blizzard ci ha abituato a personaggi sensibilmente diversi tra loro: il pistolero in stile Far West, il cyborg ninja ultratecnologico, la sensuale assassina su commissione e persino il gorilla super intelligente, ma con l'ultima aggiunta del roster l'azienda californiana si è davvero superata.



Il nuovo eroe dello sparatutto, infatti, è nientemeno che un criceto modificato geneticamente chiamato Hammond che, acquisita una straordinaria intelligenza, ha mostrato un'incredibile abilità nella robotica, con cui ha costruito una sorta di robot corazzato che gli consente di lottare al fianco degli altri agenti di Overwatch. La sua identità segreta? Wrecking Ball, nome appropriato per una vera e propria palla da demolizione.