Il Milan celebra i suoi gol con dei video di PES 2018

Sulla pagina Twitter del Milan sono stati pubblicati dei video celebrativi realizzati con Pro Evolution Soccer 2018.



I filmati ritraggono le esultanze di diversi gol dell'attuale stagione di Serie A riprodotte all'interno della simulazione calcistica di Konami, storica azienda giapponese che da anni si occupa della serie. Tra queste spicca anche quella del primo col segnato da Hakan Çalhanoğlu nella partita in casa contro il Chievo, con il pubblico dello Stadio San Siro in visibilio.



L'iniziativa nasce dalla partnership tra quest'ultima e Rossoneri, che è stata avviata proprio in occasione del lancio di PES 2018 su PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Android e iOS dello scorso settembre.