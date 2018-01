Il creatore di Metal Gear sbarca su Instagram

Hideo Kojima, ideatore della saga di Metal Gear ora impegnato nella realizzazione di Death Stranding in esclusiva PS4, ha da poco aperto il suo profilo Instagram ufficiale (cliccate qui per raggiungerlo).



Data la passione del game designer giapponese per le immagini, viene da chiedersi come mai non lo abbia fatto prima, anche perché da tempo è un modo per gli addetti ai lavori di aggiornare i propri fan.



Kojima al momento si è limitato a pubblicare foto delle sue bevande (alcoliche e non) preferite, oltre a uno scatto ritraente il Millenium Falcon di Star Wars riprodotto con i mattoncini LEGO.



Dando uno sguardo alle sue storie, invece, è possibile ammirare qualcosa di più interessante per gli appassionati: i festeggiamenti per il compleanno della casa di sviluppo Kojima Productions.