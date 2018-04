Il creatore di Gears of War lancia la sfida a Fortnite e PUBG

Il gioco è la risposta della software house del padre di Gears of War, Cliff Bleszinski, ed è già disponibile tramite l'accesso anticipato di Steam. Questo vuol dire che il titolo è ancora in fase di lavorazione, ma che gli sviluppatori sono comunque molto soddisfati dei risutalti raggiunti, al punto da voler già concedere una versione preliminare agli appassionati.



Radical Heghts sarà totalmente gratuito anche quando sarà disponibile in forma definitiva, ma al momento non ci sono dettagli sulla pubblicazione di un'eventuale versione console o mobile. Anche se è probabile che Boss Key Productions, è questo il nome dell'azienda americana che si occupa del gioco, voglia seguire le orme dei successi mondiali di Fortnite e Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) rendendo disponibile lo sparatutto online anche su PS4, Xbox One, iOS, Android e, probabilmente, Nintendo Switch.



Gears of War di Epic Games, ovvero gli sviluppatori di Fortnite, è stato un capolavoro dell'era Xbox 360 che ha rivoluzionato le regole dei giochi multiplayer online e indicato la strada da percorrere in termini tecnici e grafici.



Vi lisciamo con il video, le immagini e la descrizione ufficiale di Radical Heights.



"Benvenuto su Radical Heights , uno sparatutto gratuito con X-TREME Early Access Battle Royale. Partecipa a una grandiosa sparatoria in una cupola soleggiata di SoCal mentre i concorrenti avanzano su una bici BMX o pedinano altri concorrenti dall'ombra alla ricerca di armi e premi... ma anche contate che puoi incassare - vincere o perdere! Sia che tu spenda i soldi per su personalizzazioni nella tua sala premi personale o che li carichi da un bancomat per acquistare armi all'inizio della prossima partita, costruire una grande quantità di denaro è importante quanto abbattere la concorrenza in questo irriverente gioco d'azione a tema anni '80 dove tutti vogliono essere ricchi e famosi!".