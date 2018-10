Il cast stellare della campagna di Star Citizen

In occasione dell'evento CitizenCon, Cloud Imperial Games ha mostrato un nuovo video di Star Citizen dedicato alla campagna single-player intitolata Squadron 42, che vedrà la partecipazione di numerose star di Hollywood.



Nel trailer, possiamo ammirare i personaggi interpretati da attori come Mark Hamill (il Luke Skywalker di Star Wars) e Gillian Anderson (la Dana Scully di X-Files), ma non mancano brevi apparizioni di altri attori del calibro di Gary Oldman, Mark Strong, Henry Cavill, Liam Cunningham, Andy Serkis, Ben Mendelsohn e John Rhys Davies.