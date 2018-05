I videogiochi in arrivo dal 28 maggio al 3 giugno

Questa settimana la nostalgia prende il sopravvento, nei negozi di videogiochi e tecnlogia italiani, perché in queste ore saranno disponibili un bel po' di titoli retro: la collezione per i 30 anni della mitica saga di Street Fighter e quella dei classici del leggendario SEGA Mega Drive per PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma anche Ikaruga per Nintendo Switch e molto altro.



Diamo uno sguardo veloce a tutti i giochi in arrivo nei prossimi 7 giorni, ovvero dal dal 28 maggio al 3 giugno.



Martedì 29 maggio



- Agony per PC, PS4 e Xbox One

- Moonlighter per PC, PS4 e Xbox One

- SEGA Mega Drive Classics per PS4 e Xbox One

- Ikaruga per Switch

- FIFA 18: aggiornamento gratuito "Mondiali Russia 2018" per PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e Switch



Mercoledì 30 maggio



- Street Fighter: 30th Anniversary Collection per PC, PS4, Xbox One e Switch



Giovedì 31 maggio



- Downward Spiral: Horus Station per PC

- Bloodstained: Curse of the Moon per 3DS



Venerdì 1 giugno



- Tennis World Tour per Xbox One