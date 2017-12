I primi 17 minuti di gioco di Xenoblade Chronicles 2

Xenoblade Chronicles 2 è il nuovo gioco di ruolo di Nintendo per Switch, ed è disponibile da oggi in tutti i negozi e sull'eShop della console, che permette di scaricarlo digitalmente previo pagamento.



Grazie al video che vedete poco più sotto, possiamo regalarvi uno sguardo dell'inizio dell'avventura di Rex in Xenoblade, in modo da farvi capire se fa al caso vostro o meno.



Nintendo Switch è la nuova console ibrida, nel senso che permette di giocare sia in modalità portatile che sulla TV come una normale console da casa, degli ideatori di Super Mario ed è disponibile per l'acquisto al prezzo di €329.



Se non l'avete già fatto e volete approfondire la vostra conoscenza sul gioco, che fa parte di una serie composta da alcuni dei giochi di ruolo più bella degli ultimi 10 anni, cliccando qui potete leggere la nostra recensione.