I prezzi dei due Bayonetta per Switch

Platinum Games e Nintendo hanno ufficializzato alcune informazioni sui prezzi e le modalità di acquisto di Bayonetta e Bayonetta 2 per Nintendo Switch.



Innanzitutto, sappiamo che i prezzi ufficiali per le copie digitali dei titoli sono di 29,99 euro per Bayonetta e 49,99 euro per Bayonetta 2, ma Nintendo ha studiato un piano vantaggioso per chi ha intenzione di acquistarli tutti e due digitalmente dall'eShop, lo store interno della console.



Tutti coloro che acquisteranno Bayonetta 2 a 49,99 euro, potranno acquistare il primo capitolo della serie a soli 9,99 euro. Nel caso si acquistasse prima Bayonetta (29,99 euro), Nintendo e Platinum Games daranno la possibilità ai giocatori di completare l'acquisto di Bayonetta 2 spendendo comunque la stessa cifra, ovvero circa 60 euro.



Indipendentemente dalla cronologia dei due acquisti, quindi, i due capitoli della serie ideata da Hideki Kamiya (Devil May Cry, Viewtiful Joe) in versione digitale si potranno acquistare a poco meno di 60 euro totali. Non è ancora chiaro, tuttavia, se offerte del genere saranno proposte una tantum al momento dell'acquisto sull'eShop di Nintendo Switch, se avranno un termine temporale dal primo acquisto o se varranno sempre.



In versione fisica, invece, uscirà solamente Bayonetta 2, ma includerà comunque un codice per il download di Bayonetta 1. Il prezzo per l'edizione normale è fissato sui 64,99 euro, ma ci sarà anche una edizione speciale da 89,99 euro.



Bayonetta è una serie di giochi d'azione iniziata con il primo capitolo su Xbox 360 e PlayStation 3 nel 2009 e recentemente uscita su Wii U (2014) e PC (2017). Il secondo capitolo, invece, fino al 16 febbraio 2018, giorno di uscita della versione Switch, è un'esclusiva Wii U.