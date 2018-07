I giochi in arrivo nella settimana dal 9 al 15 luglio

Toad, l'inseparabile compagnio di Super Mario, nella sua avventura rompicapo in versione 3DS e Switch, l'atteso gioco di ruolo Square Enix in esclusiva Switch, Octopath Traveler, e l'avventura puzzle The Spectrum Retreat. Questo e molto altro arriverà nei negozi nella seconda e caldissima settimana di luglio.



Diamo uno sguardo a tutti i giochi in arrivo nei prossimi 7 giorni, ovvero dal 9 al 15 luglio.



Martedì 10 luglio



- The Spectrum Retreat per PS4



Giovedì 12 luglio



- The Walking Dead: Our World per iOS e Android



Venerdì 13 luglio



- The Spectrum Retreat per PC e Xbox One

- Captain Toad: Treasure Tracker per Switch e 3DS

- Octopath Traveler per Switch

- Earthfall per PC, PS4 e Xbox One