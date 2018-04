I giochi in arrivo nella settimana dal 9 al 15 aprile

In attesa dei pesi massimi della prossima settimana, che portano il nome di Yakuza 6 e God of War per PlayStation 4, scopriamo insieme i titoli in pubblicazione questa settimana, tra cui spicca la rinnovata versione Xbox One di Hellblade, avventura cinematografica e particolarmente toccante con protagonista una donna.



Diamo quindi uno sguardo a tutti i giochi in arrivo nei prossimi 7 giorni, ovvero dal 9 al 15 aprile.



Martedì 10 aprile



- Time Carnage per PC e PS4

- Rick and Morty: Virtual Rick-ality per PS4 (PS VR)

- Extinction per PC, PS4 e Xbox One

- Radical Heights per PC (accesso anticipato)



Mercoledì 11 aprile



- Hellblade: Senua's Sacrifice per Xbox One

- Ys Origin per Xbox One



Giovedì 12 aprile



- Don't Starve per Switch