I giochi in arrivo nella settimana dal 6 al 12 agosto

I videogiochi non si fermano mai, nemmeno a un passo dal Ferragosto: questa settimana nei negozi fisici e digitali del Bel Paese arrivano un bel po' di titoli interessanti. Infatti, nei prossimi giorni vedremo in vendita il nuovo capitolo della simulazione di football americano per PS4 e Xbox One, Madden NFL 19, l'atteso debutto di Monster Hunter World su PC, il ritorno del capolavoro dell'epoca PS2 su Switch, Okami, e l'interessante We Happy Few per PC, PS4 e Xbox One.



Diamo uno sguardo a tutti i videogiochi in arrivo nei prossimi 7 giorni, ovvero dal 6 al 12 agosto.



Martedì 7 agosto



- Dead Cells per PC, PS4, Xbox One e Switch

- Overcooked 2 per PC, PS4, Xbox One e Switch



Giovedì 9 agosto



- Monster Hunter World per PC

- Okami HD per Switch



Venerdì 10 agosto



- Madden NFL 19 per PS4 e Xbox One

- We Happy Few per PC, PS4 e Xbox One