I giochi in arrivo nella settimana dal 5 all'11 febbraio

Dopo la pubblicazione di tre grandi titoli di inizio 2018, Dragon Ball FighterZ, Monster Hunter World e Dissidia Final Fantasy NT, questa settimana tocca alla prima vera esclusiva dell'anno di PlayStation 4, Shadow of the Colossus.



E non solo... quindi diamo uno sguardo veloce a tutti i giochi in arrivo nei prossimi 7 giorni, ovvero dal 5 all'11 febbraio.



Martedì 6 febbraio



- Dandara per PC, PS4, Xbox One e Switch



Mercoledì 7 febbraio



- Shadow of the Colossus per PS4



Giovedì 8 febbraio



- Civilization VI: Rise and Fall per PC

- The Seven Deadly Sins: Knights per PS4



Venerdì 9 febbraio



- Final Fantasy XV Pocket Edition per iOS e Android

- Under Night: In-Birth Exe: Late[st] per PS4, PS Vita e PS3

- Dragon Quest Builders per Switch