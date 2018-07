I giochi in arrivo nella settimana dal 30 luglio al 5 agosto

Nella settimana a cavallo tra fine luglio e inizio agosto saranno disponibili sugli scaffali dei negozi (virtuali e non) un bel po' di giochi per Nintendo Switch e la conversione per PC di Yakuza 0, prequel dell'intera saga con protagonista la mafia giapponese che ha spopolato su PlayStation 4.



In attesa dei primi titoli della stagione autunnale, tra cui spiccano il nuovo gioco ufficiale della Formula 1 e PES 2019, diamo uno sguardo a tutti i videogiochi in arrivo nei prossimi 7 giorni, ovvero dal 30 luglio al 5 agosto.



Martedì 31 luglio



- Titan Quest per Switch



Mercoledì 1 agosto



- Yakuza 0 per PC

- State of Anarchy: Master of Mayhem per Switch



Giovedì 2 agosto



- This Is the Police 2 per PC

- Salt and Sanctuary per Switch

- 1979 Revolution: Black Friday per Switch

- Battle Supremacy per Switch

- Flat Heroes per Switch

- Crush Your Enemies! per Switch