I giochi in arrivo nella settimana dal 3 al 9 settembre

L'estate è praticamente terminata e anche il mondo dei videogiochi sta ingranando la quarta. Questa settimana, infatti, arriveranno nei negozi un bel po' di giochi di rilievo, tra cui spiccano Dragon Quest XI, Desti ny 2: I Rinnegati e l'attesissimo Spider-Man in esclusiva per PlayStation 4. Diamo quindi uno sguardo a tutti i videogiochi in arrivo nei prossimi 7 giorni, ovvero dal 3 al 9 settembre.



Martedì 4 settembre



- Dragon Quest XI: Echi di un'era perduta per PC e PS4

- Destiny 2: I Rinnegati per PC, PS4 e Xbox One



Giovedì 6 settembre



- Gone Home per Switch

- Towerfall per Switch

- Hyper Light Drifter per Switch

- Zone of the Enders: The 2nd Runner M∀RS per PC e PS4

- V-Rally 4 per PS4 e Xbox One



Venerdì 7 settembre



- SNK Heroines: Tag Team Frenzy per PS4 e Switch

- NBA Live 19 per PS4 e Xbox One

- Yo-Kai Watch: Cricca dei Gatti Rossi & Banda dei Cani Pallidi per 3DS

- Spider-Man per PS4