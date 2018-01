I giochi in arrivo nella settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio

Archiviata la settimana più importante dei primi mesi del 2018, quella in cui sono stati pubblicati Monster Hunter World e Dragon Ball FighterZ, nei prossimi 7 giorni arriverà comunque qualcosa di interessante per tutti i palati. In esclusiva PS4 arriva il picchiaduro dedicato alla saga di Final Fantasy, mentre i giocatori PC potranno acquistare via Steam la riedizione di Final Fantasy XII, capolavoro dell'epoca PS2 già uscito su PS4. Chiude la settimana il gioco ufficiale della UFC.



Diamo uno sguardo veloce a tutti i giochi in uscita nei prossimi 7 giorni, precisamente dal 29 gennaio al 4 febbraio:



Martedì 30 gennaio



- Dissidia Final Fantasy NT per PS4



Giovedì 1 febbraio



- Night in the Woods per Switch

- Final Fantasy XII: The Zodiac Age per PC



Venerdì 2 febbraio



- EA UFC 3 per PS4 e Xbox One