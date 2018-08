I giochi in arrivo nella settimana dal 27 agosto al 2 settembre

Pro Evolution Soccer 2019 suona la carica dei giochi in arrivo nei negozi questa settimana, quella che apre la stagione più calda per il mondo dei videogiochi. In attesa della più grande esclusiva PS4, Spider-Man, prevista per la prossima settimana, diamo uno sguardo a tutti i videogiochi in arrivo nei prossimi 7 giorni, ovvero dal 27 agosto al 2 settembre.



Martedì 28 agosto



- Yakuza Kiwami 2 per PS4

- Strange Brigade per PC, PS4 e Xbox One

- Monster Hunter Generations Ultimate per Switch

- The Walking Dead: The Complete First Season per Switch

- Victor Vran: Overkill Edition per Switch

- de Blob 2 per Switch



Mercoledì 29 agosto



- Firewall Zero Hour per PS4 (PS VR)



Giovedì 30 agosto



- Two Point Hospital per PC

- Pro Evolution Soccer 2019 per PC, PS4 e Xbox One

- Naruto to Boruto: Shinobi Striker per PC, PS4 e Xbox One

- The Messenger per PC e Switch

- Divinity: Original Sin II per PS4 e Xbox One

- Aggressors: Ancient Rome per PC



Venerdì 31 agosto



- Fire Pro Wrestling World per PS4