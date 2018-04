I giochi in arrivo nella settimana dal 26 marzo all'1 aprile

È la settimana di Pasqua e nei negozi, a partire da domani, sarà disponibile l'atteso Far Cry 5, nuovo capitolo della saga sparatutto open world ideata dai creatori di Assassin's Creed. Questa volta si sbarca nel Montana e le tematiche trattate, dopo le vicende preistoriche di Far Cry Primal, verteranno intorno alla religione. Ma c'è anche dell'altro in arrivo prima del ricchissimo mese di aprile, quando potremo finalmente mettere le mani sul primo God of War per PS4.



Diamo quindi uno sguardo a tutti i giochi in arrivo nei prossimi 7 giorni, ovvero dal 26 marzo all'1 aprile.



Martedì 27 marzo



- MX vs. ATV All Out per PC, PS4 e Xbox One

- MLB The Show 18 per PS4

- Far Cry 5 per PC, PS4 e Xbox One



Mercoledì 28 marzo



- Empires Apart per PC