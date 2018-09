I giochi in arrivo nella settimana dal 24 al 30 settembre

Una delle settimane più attese dell'anno, per il popolo dei videogiocatori, è arrivata: FIFA 19 arriverà nei negozi in questi giorni insieme a tanti altri titoli di spicco, tra cui ci sono anche il primo episodio di Life is Strange 2 e Forza Horizon 4 in edizione Ultimate. Diamo quindi uno sguardo a tutti i giochi in arrivo nei prossimi 7 giorni, ovvero dal 24 al 30 settembre.



Martedì 25 settembre



- FIFA 19 Champions Edition per PC, PS4 e Xbox One

- FIFA 19 Ultimate Edition per PC, PS4 e Xbox One

- Valkyria Chronicles 4 per PC, PS4, Xbox One e Switch

- This is the Police 2 per PS4, Xbox One e Switch

- Dakar 18 per PC, PS4 e Xbox One

- South Park: Il Bastone della Verità per Switch

- V-Rally 4 per PC

- Hollow Knight: Voidheart Edition per PS4 e Xbox One



Giovedì 27 settembre



- Armello per Switch

- Namco Museum Arcade Pac per Switch

- Dragon Ball FighterZ per Switch

- Life is Strange 2 - Episodio 1 per PC, PS4 e Xbox One



Venerdì 28 settembre



- FIFA 19 per PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e Switch

- Metal Max XENO per PS4

- Forza Horizon 4 Ultimate Edition per PC e Xbox One