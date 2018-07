I giochi in arrivo nella settimana dal 23 al 29 luglio

Questa settimana arrivano nei negozi un bel po' di titoli di spicco, tra cui ci sono anche The Persistence, horror in realtà virtuale dagli autori del mitico Wipeout, il ritorno di No Man's Sky su Xbox One con tanto di multiplayer e una collezione di mini giochi perfetta per le partite in spiaggia, il pazzo WarioWare Gold.



Diamo uno sguardo a tutti i giochi in arrivo nei prossimi 7 giorni, ovvero dal 23 al 29 luglio.



Martedì 24 luglio



- The Persistence per PS4 (PS VR)

- No Man's Sky per Xbox One (digitale)

- No Man's Sky Next, aggiornamento gratuito per PC e PS4

- Mega Man X Legacy Collection 1+2 per PC, PS4, Xbox One e Switch

- Headsnatchers per PC



Giovedì 26 luglio



- Marvel Powers United VR per PC

- Crossing Souls per Switch

- The Banner Saga 3 per PC, PS4, Xbox One e Switch



Venerdì 27 luglio



- WarioWare Gold per 3DS

- Go Vacation per Switch

- No Man's Sky per Xbox One (fisico)