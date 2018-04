I giochi in arrivo nella settimana dal 23 al 29 aprile

La scorsa settimana abbiamo visto sbarcare nei negozi due capolavori per PlayStation 4, God of War e Yakuza &: The Song of Life, questa settimana, invece, il protagonista è Nintendo Switch: è arrivato il momento di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy, già disponibile su PS4 e Xbox One, e Nintendo Labo, la rivoluzionaria e geniale creazione della casa di Super Mario. Ma c'è anche dell'altro!



Diamo uno sguardo a tutti i giochi in arrivo nei prossimi 7 giorni, ovvero dal 23 al 29 aprile.



Martedì 24 aprile



- Frostpunk per PC

- The Swords of Ditto per PC e PS4

- Battletech per PC



Mercoledì 25 aprile



- Sinner: Sacrifice of Redemption per PC, PS4 e Xbox One



Giovedì 26 aprile



- Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy per Switch

- KORG Gadget per Switch



Venerdì 27 aprile



- Jotun per Switch

- Nintendo Labo per Switch