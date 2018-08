I giochi in arrivo nella settimana dal 20 al 26 agosto

Ci siamo, finalmente stiamo per entrare nella stagione più calda per i videogiocatori: gli ultimi mesi dell'anno sono alle porte e i titoli in arrivo nei negozi si fanno sempre più interessanti. Questa settimana c'è spazio per l'attesissimo rifacimento in alta definizione dei primi due Shenmue, leggendari capolavori dell'era Dreamcast, l'ultima console SEGA, ma anche per F1 2018, il nuovo capitolo del gioco ufficiale della Formula 1.



Diamo uno sguardo a tutti i videogiochi in arrivo nei prossimi 7 giorni, ovvero dal 20 al 26 agosto.



Martedì 21 agosto



- Burnout Remastered per PC

- Guacamelee! 2 per PC e PS4

- Shenmue I & II per PC, PS4 e Xbox One



Giovedì 23 agosto



- Gone Home per Switch

- Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr per PS4 e Xbox One

- Spacelords per PC, PS4 e Xbox One

- F1 2018 per PC, PS4 e Xbox One