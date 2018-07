I giochi in arrivo nella settimana dal 2 all'8 luglio

Dopo una settimana abbastanza ricca, che ha visto protagonista il ritorno di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (ve ne abbiamo parlato qui), nei negozi sbarcheranno tanti videogiochi digitali per Nintendo Switch e al grande ritorno di un classico dell'era PlayStation 3 e Xbox 360: il distruttivo Red Faction Guerrilla, ultimo capitolo della famosa saga sparatutto marchiata THQ e sviluppata dai responsabili di Saints Row.



Diamo uno sguardo a tutti i giochi in arrivo nei prossimi 7 giorni, ovvero dal 2 all'8 luglio.



Lunedì 2 luglio



- SpiritSphere DX per Switch

- Casino Mega Collection per PC



Martedì 3 luglio



- Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered per PC, PS4 e Xbox One

- Runbow per Switch



Giovedì 5 luglio



- Mushroom Wars 2 per Switch

- Disease -Hidden Object- Miles & Kilo per Switch

- Kill The Bad Guy per Switch



Venerdì 6 luglio



- The Wardrobe per Switch



Domenica 8 luglio



- Rento Fortune Monolit per Switch