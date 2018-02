I giochi in arrivo nella settimana dal 19 al 25 febbraio

Ci avviciniamo a marzo, mese di videogiochi del calibro di Assassin's Creed Rogue per PS4 e Xbox One, Final Fantasy XV per PC, Devil May Cry HD Collection, Sea of Thieves e il primo Kirby per Switch. Ma prima c'è una settimana, quella appena cominciata, con due grandi ritorni: Metal Gear Survive, il primo Metal Gear realizzato senza il suo creatore, Hideo Kojima, e l'edizione definitiva di Age of Empires per PC.



Diamo uno sguardo a tutti i giochi in arrivo nei prossimi 7 giorni, ovvero dal 19 al 25 febbraio.



Martedì 20 febbraio



- Age of Empires: Definitive Edition per PC



Giovedì 22 febbraio



- Sword Art Onlne: Fatal Bullet per PC, PS4 e Xbox One

- Pac-Man Championship Edition 2 Plus per Switch

- Metal Gear Survive per PC, PS4 e Xbox One



Venerdì 22 febbraio



- Toki Tori 2 per Switch

- Payday 2 per Switch

- Past Cure per PC

- Moss per PS4