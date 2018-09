I giochi in arrivo nella settimana dal 17 al 23 settembre

È una settimana piuttosto calma per il mondo dei videogiochi, ma c'è comunque qualche titolo interessante in arrivo nei negozi e tra questi spicca Transference di Ubisoft, un thriller con tanto di modalità VR con Elijah Wood (Frodo ne Il Signore degli Anelli) nei panni di protagonista. Diamo quindi uno sguardo a tutti i giochi in arrivo nei prossimi 7 giorni, ovvero dal 17 al 23 settembre.



Martedì 18 settembre



- Capcom Beat'Em Up Bundle per PC, PS4, Xbox One e Switch

- Insurgency: Sandstorm per PC

- Transference per PC, PS4 e Xbox One

- Undertale per Switch



Giovedì 20 settembre



- Hover: Revolt of Gamers per Switch



Venerdì 21 settembre



- Broken Sword 5: The Serpent Curse per Switch