I giochi in arrivo nella settimana dal 16 al 22 aprile

È una settimana importantissima per gli amanti dei videogiochi: finalmente tocca a God of War, una dei giochi più attesi di tutto il 2018 e dell'attuale generazione di console. Il gioco d'azione sarà semplicemente imperdibile per tutti i possessori di una PS4, ma ci sarà anche qualche altro titolo ad arricchire gli scaffali dei negozi, tra cui spicca un'altra esclusiva Sony: Yakuza 6.



Diamo uno sguardo a tutti i giochi in arrivo nei prossimi 7 giorni, ovvero dal 16 al 22 aprile.



Lunedì 16 aprile



- Assassin's Creed Syndicate per Xbox One gratis con Games with Gold

- Dead Space 2 per Xbox 360 gratis con Games with Gold



Martedì 17 aprile



- Yakuza 6: The Song of Life per PS4 (clicca qui per la nostra recensione)

- It's Spring Again per Switch



Giovedì 19 aprile



- Manticore - Galaxy on Fire per Switch

- BAFL - Brakes Are For Losers per Switch

- Ninja Striker! per Switch



Venerdì 20 aprile



- God of War per PS4 (clicca qui per la nostra recensione)

- Ginger: Beyond the Crystal per Switch

- The Way Remastered per Switch