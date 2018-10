I giochi in arrivo nella settimana dal 15 al 21 ottobre

Manca poco più di una settimana al debutto del gioco più atteso dell'anno, Red Dead Redemption 2, dai creatori di GTA, ma anche nei prossimi giorni arriveranno nei negozi un bel po' di videogiochi di spicco. Il ritorno della saga di SoulCalibur e il gioco LEGO ambientato nell'universo dei super cattivi della DC Comics sono solo due di questi, scopriamo tutti i titoli che debutteranno dal 15 al 21 ottobre:



Martedì 16 ottobre



- Starlink: Battle for Atlas per PS4, Xbox One e Switch

- For Honor: Marching Fire per PC, PS4 e Xbox One



Giovedì 18 ottobre



- Resonance of Fate 4K/HD Edition per PC e PS4



Venerdì 19 ottobre



- LEGO DC Super-Villains per PC, PS4, Xbox One e Switch

- Luigi's Mansion per 3DS

- Warriors Orochi 4 per PC, PS4, Xbox One e Switch

- SoulCalibur VI per PC, PS4 e Xbox One

- The Legend of Evil per PC e Switch