I giochi in arrivo nella settimana dal 15 al 21 gennaio

In attesa delle ottime pubblicazioni della prossima settimana (qualcuno ha detto Dragon Ball FighterZ e Monster Hunter World?), Street Fighter V Arcade Edition suona la carica dei giochi in arrivo questa settimana.



Diamo uno sguardo veloce a tutti i giochi in pubblicazione nei prossimi 7 giorni, precisamente dal 15 al 21 gennaio, grazie a un comodo elenco:



Martedì 16 gennaio



- Street Fighter V Arcade Edition per PC, formato digitale su Steam

- Street Fighter V Arcade Edition per PlayStation 4, aggiornamento per giocatori già in possesso della prima versione

- InnerSpace per PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch



Giovedì 18 gennaio



- Darkest Dungeon per Switch

- Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory per PlayStation 4 e PS Vita



Venerdì 19 gennaio



- Street Fighter V Arcade Edition per PlayStation 4, formato fisico e digitale

- Mutant Football League per PlayStation 4 e Xbox One

- The Vanishing of Ethan Carter per Xbox One