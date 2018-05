I giochi in arrivo nella settimana dal 14 al 20 maggio

In attesa di uno dei titoli più importanti di maggio, Detroit: Become Human in esclusiva PlayStation 4, diamo uno sguardo ai giochi in pubblicazione nei prossimi sette giorni, precisamente dal 14 al 20 maggio, tra cui spiccano Dragon's Crown Pro (PS4) e Hyrule Warriors: Definitive Edition (Switch):



Martedì 15 maggio



- Dragon's Crown Pro per PS4

- GoNNER per PS4

- Little Witch Academia: Chamber of Time per PC e PS4



Giovedì 17 maggio



- Framed Collection per PC e Switch

- White Night per Switch

- The Banner Saga per Switch



Venerdì 18 maggio



- Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux per 3DS

- Little Nightmares per Switch

- Hyrule Warriors: Definitive Edition per Switch